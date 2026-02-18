diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra suspende PDM para promover habitação e simplificar estacionamento

18 de fevereiro de 2026 às 19 h43
Arquivo

A Câmara de Coimbra aprovou hoje a suspensão parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) para incentivar o aumento de construção de habitação e simplificar regras de estacionamento, que mereceu os votos contra da oposição que alertou para riscos.

A proposta foi aprovada pelos cinco vereadores da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) e da ex-vereadora do Chega, com os cinco vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/IL/CDS-PP/Nós, Cidadãos/PPM/Volt/MPT) a votar contra.

De acordo com a informação que foi à reunião do executivo, a proposta de suspensão parcial visa a densificação de algumas áreas urbanas, nomeadamente as frentes ribeirinhas da margem esquerda e direita, entre a ponte de Santa Clara e o açude-ponte, e nas áreas de influência do canal do Sistema de Mobilidade do Mondego (autocarros articulados em via dedicada).

Autoria de:

Agência Lusa

