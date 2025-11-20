A presidente da Câmara de Coimbra defendeu a possibilidade do uso da Estação Nova pelo município, encerrada no âmbito do projeto de ‘metrobus’, e pediu ao Governo celeridade nesse processo.

A Estação Nova (Coimbra-A), situada na Baixa de Coimbra, encerrou em janeiro, ao fim de 140 anos, face ao fecho da linha ferroviária que a liga a Coimbra-B, num ramal que será ocupado no futuro pelo Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM), com autocarros elétricos articulados a circular em canal dedicado.

Em declarações à agência Lusa, Ana Abrunhosa disse que na reunião que teve com o ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, na quarta-feira, pediu ao Governo “celeridade para a possibilidade de o município de Coimbra passar a dar um uso à Estação Nova”.

