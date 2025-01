Câmara de Coimbra equaciona uso de tecnologias para fiscalizar estacionamento

A Câmara de Coimbra está a estudar a introdução de novas tecnologias para aumentar a capacidade de fiscalização de estacionamento indevido por parte da Polícia Municipal, revelou o presidente da autarquia.

“Basta ver as queixas nas redes sociais da necessidade de fiscalização para percebermos que, mesmo com o atual nível de fiscalização e com mais agentes na rua, não está a ser suficiente. Portanto, nós temos de melhorar e, essencialmente, recorrendo às novas tecnologias”, disse à agência Lusa o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva.

Questionado sobre a possibilidade de introdução de câmaras nos carros da frota da Polícia Municipal à imagem do que começou a ser feito no Porto, o autarca referiu que “estão a ser equacionadas todas as hipóteses”.

Depois de ter sido aumentado o efetivo da Polícia Municipal em 2024, não está previsto novo reforço do pessoal, com o município a entender que o caminho de reforço da fiscalização será a partir de outras ferramentas e tecnologias para aumentar a sua eficácia.

“Progressivamente, iremos introduzindo formas de agilização e de modernização desses processos de fiscalização para acelerar procedimentos e desburocratizá-los”, disse José Manuel Silva, referindo que “todas as hipóteses estão em cima da mesa” e que o município irá avançar “em múltiplas frentes”.

Para o autarca, as novas tecnologias, assim como a inteligência artificial, são o futuro e uma “ajuda preciosa para melhorar todos os processos, nomeadamente na fiscalização”.

Apesar de haver um aumento do número de multas passadas pela Polícia Municipal, “continua a haver excessivas prevaricações”, afirmou, considerando que a Câmara tem de ser “cada vez mais eficiente” na fiscalização.

José Manuel Silva disse que é necessária “uma maior consciência cívica no trânsito e no estacionamento”, acreditando que a fiscalização terá um papel importante na mudança de comportamentos por parte dos automobilistas.