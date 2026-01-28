diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra diz que estrutura do edifício onde ocorreu explosão está intacta

28 de janeiro de 2026 às 17 h48
0 comentário(s)
DB/Ana Catarina Ferreira

A peritagem ao prédio onde na terça-feira ocorreu uma explosão, na cidade de Coimbra, concluiu que a estrutura do edifício se encontra intacta e não apresenta risco para a sua estabilidade, revelou hoje a Câmara Municipal.

“No seguimento da explosão ocorrida ontem [terça-feira] num edifício habitacional em Coimbra, na rua Augusto Marques Bom, foi realizada uma peritagem técnica ao imóvel pelos serviços de engenharia do Município de Coimbra, com supervisão do ITeCons. Dessa avaliação concluiu-se que a estrutura do edifício se encontra intacta e não apresenta risco para a sua estabilidade”, informou.

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na manhã de terça-feira, na sequência de uma explosão em um apartamento de um prédio de sete andares do Vale das Flores, na cidade de Coimbra. A explosão deixou 35 pessoas desalojadas.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (29/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de janeiro

Aulas em Poiares são retomadas amanhã, mas não para todos os níveis de ensino
28 de janeiro

Rebocador que vai "salvar" cargueiro ao largo da Figueira da Foz atrasou-se numa escala em Vigo
28 de janeiro

Associação Empresarial Serra da Lousã exige apoios para empresas afetadas
28 de janeiro

Três famílias ficaram desalojadas em Condeixa-a-Nova

Coimbra

Coimbra
28 de janeiro às 18h01

Mau tempo: Equipamento cultural encerra em Coimbra após vidros ficarem danificados

0 comentário(s)
Coimbra
28 de janeiro às 17h48

Câmara de Coimbra diz que estrutura do edifício onde ocorreu explosão está intacta

0 comentário(s)
Coimbra
28 de janeiro às 16h54

Mau tempo: Vento destrói estufas da Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra

0 comentário(s)