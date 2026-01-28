A peritagem ao prédio onde na terça-feira ocorreu uma explosão, na cidade de Coimbra, concluiu que a estrutura do edifício se encontra intacta e não apresenta risco para a sua estabilidade, revelou hoje a Câmara Municipal.

“No seguimento da explosão ocorrida ontem [terça-feira] num edifício habitacional em Coimbra, na rua Augusto Marques Bom, foi realizada uma peritagem técnica ao imóvel pelos serviços de engenharia do Município de Coimbra, com supervisão do ITeCons. Dessa avaliação concluiu-se que a estrutura do edifício se encontra intacta e não apresenta risco para a sua estabilidade”, informou.

Cinco pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, na manhã de terça-feira, na sequência de uma explosão em um apartamento de um prédio de sete andares do Vale das Flores, na cidade de Coimbra. A explosão deixou 35 pessoas desalojadas.

