Câmara de Coimbra distingue pela primeira vez mulheres empreendedoras

A Câmara Municipal de Coimbra entregou hoje, pela primeira vez, o Prémio Empreendedorismo Feminino, uma distinção que reconhece e homenageia mulheres empreendedoras que tenham desenvolvido a sua atividade e impactado o concelho.

Está é a primeira edição do prémio, que reconhece “o talento e a capacidade de fazer negócio das mulheres do concelho”, e procura inspirar outras iniciativas de negócio, estando dividido em duas categorias, Prémio Projeto e Prémio Carreira, afirmou o vereador do Empreendedorismo, Investimento e Emprego da Câmara de Coimbra, Miguel Fonseca, ao longo da cerimónia de entrega das distinções.

A vencedora do Prémio Projeto, no valor de três mil euros, foi Irina de Sousa Moreira, pela plataforma Ageless, um projeto promovido pela ‘startup’ PURR.AI, com sede em Coimbra.

O foco do projeto é a descoberta de fármacos para doenças neurológicas relacionadas com o envelhecimento, utilizando uma abordagem baseada em inteligência artificial (IA) de última geração, onde a ‘startup’ oferece uma solução que reduz o tempo de descoberta de novos tratamentos em até 50%.

O objetivo das promotoras, que têm uma equipa composta em 80% por mulheres, “é expandir parcerias com a indústria farmacêutica e centros de investigação, fortalecendo assim o ecossistema de inovação em Coimbra e projetando a cidade como um polo de excelência em neuroterapia”, revelou a porta-voz do júri, Sara Proença.

Já o Prémio Carreira (dois mil euros), foi entregue, por decisão unânime do júri, a Teresa Mendes, ex-presidente do Instituto Pedro Nunes (IPN) e professora universitária jubilada.

Na sessão, a porta-voz do júri para a apresentação do Prémio Carreira, Maria Manuel Leitão Marques, destacou a forma como Teresa Mendes pensou e executou “o desenvolvimento do Polo II [da Universidade de Coimbra], na sua qualidade de pró-reitora e depois vice-reitora”, assim como o seu trabalho no IPN, referindo o facto de o Prémio Projeto ter sido entregue hoje a uma das empresas lá incubadas.

O presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, defendeu que “o Instituto Pedro Nunes é uma das joias da coroa que Coimbra tem” para mostrar aos empresários e aos políticos que visitam a cidade, classificando-o como uma “instituição única”.

Em relação ao Prémio Empreendedorismo Feminino, afirmou ser algo “extremamente relevante”, acrescentando que “é preciso reconhecer as especificidades de ser mulher, nomeadamente numa competição que às vezes é injusta”.

“Para as mulheres, não basta serem iguais, tem normalmente a necessidade de mostrar que são melhores para serem aceites e reconhecidas”, sustentou.

O Prémio Projeto visa distinguir um projeto liderado por uma ou mais promotoras que tenha sido implementado no concelho nos últimos cinco anos, com destacado mérito, enquanto o Prémio Carreira galardoa uma personalidade feminina que se tenha distinguido nos últimos 10 anos como catalisadora ou protagonista de ações de empreendedorismo, implementadas e desenvolvidas em Coimbra.

Entregue hoje, no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, o Prémio Projeto contou com 25 candidaturas, das quais 21 foram admitidas.

As vencedoras terão direito a integrar o júri do ano imediatamente seguinte àquele em que foram distinguidas.