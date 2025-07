Câmara de Coimbra dá parecer favorável a silo-auto nos Hospitais da Universidade

A Câmara de Coimbra aprovou hoje por unanimidade um parecer favorável a um silo-auto de 360 lugares de estacionamento nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC).

De acordo com informação dos serviços municipais a que a agência Lusa teve acesso, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra pretende construir um parque de estacionamento automóvel em altura (silo) com uma área de implantação de 2.260 metros quadrados e capacidade máxima para 360 lugares de estacionamento, num edifício com quatro pisos de altura (aproveitando também a cobertura).

A proposta da Câmara dá parecer favorável condicionado (não vinculativo), centrando-se no acesso ao silo, que entende que o mesmo não deve ser feito a partir da rua Afonso Romão, que é considerada uma via coletora, mas “apenas a partir do interior do centro hospitalar”.

O presidente da Câmara, José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/NC/PPM/A/RIR/Volt), espera que a ULS de Coimbra “avance rapidamente” com a construção do silo “para aliviar a pressão de estacionamento no local”.

O vereador do PS Hernâni Caniço criticou a opção por se criar “mais um parque automóvel”, que irá estimular o uso do transporte individual em detrimento do transporte coletivo, entre outras críticas ao projeto da ULS de Coimbra, acreditando que este investimento irá também desmobilizar o interesse da Universidade em construir um silo-auto no Polo III, junto aos HUC.

No entanto, apesar de todas as críticas, o PS optou por votar favoravelmente, por se deslocarem dez mil pessoas por dia aos HUC, muitas delas fora de Coimbra, justificou.

O rol de críticas de Hernâni Caniço ao projeto seguido do anúncio do voto favorável motivou alguns risos por parte dos vereadores da coligação Juntos Somos Coimbra, com a vereadora com a pasta da mobilidade, Ana Bastos, a admitir ficar surpreendida que o PS vote favoravelmente “depois de tanta crítica”.

Para Ana Bastos, 360 lugares “é manifestamente pouco”, acreditando que este novo parque de estacionamento não irá secundarizar o Sistema de Mobilidade do Mondego.

“São públicos diferentes. O SMM deve fidelizar pessoas de estacionamento de longa duração”, disse, afirmando que o estacionamento será para servir pessoas que procuram os HUC para consultas ou visitas.

Já o vereador da CDU, Francisco Queirós, afirmou que nada tem a opor à instalação de um espaço de estacionamento, “que é inevitável”, depois de um “crescimento enorme” do complexo hospitalar à qual sempre foi contrário (nomeadamente, a instalação da maternidade naquele local).

Questionada pela agência Lusa, a ULS de Coimbra afirmou que o silo está previsto no Plano de Mobilidade daquela unidade, apresentado em abril de 2024.

Além de dois novos parques de estacionamento em construção, o silo-auto agora previsto permite “mitigar o efeito da construção da nova maternidade de Coimbra”, cujo estaleiro de obra irá inviabilizar “cerca de 400 lugares de estacionamento” nos HUC, esclareceu fonte da ULS de Coimbra.

Com o plano de mobilidade executado, os lugares de estacionamento nos HUC “praticamente duplicam”, passando de 1.592 lugares para 2.856.

O número de lugares neste plano de mobilidade é superior ao previsto em 2017, quando na altura Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) tinha anunciado a intenção de construção de um silo-auto com 1.200 lugares.

O projeto dessa altura propunha-se a duplicar o número de lugares de estacionamento para um total de 2.440 lugares nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

Na altura em que o plano foi anunciado o projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego (SMM) que vai servir os HUC estava suspenso e sem perspetiva de retoma, mas mesmo depois de ser relançado esse sistema que se encontra agora em conclusão, o CHUC manteve a intenção de avançar com aquele silo-auto, com a administração hospitalar a afirmar em abril de 2019 que estava a preparar o concurso público, que não chegou a ser lançado para esse investimento.