A Câmara Municipal de Coimbra anunciou hoje o cancelamento dos eventos culturais ao ar livre que estavam previstos para o próximo fim de semana, atendendo às consequências do mau tempo no concelho.

“A Feira de Artesanato Urbano, prevista para sábado, e a Montra de Artes & Ofícios, prevista para domingo, foram canceladas”, referiu a autarquia, em comunicado.

Foi também adiado o recital “Vox Machinae: Amor é Coisa Mental”, previsto para sexta-feira, na Casa da Escrita, e que será reagendado.

A decisão de adiar este recital “deve-se ao condicionamento de acessos à Rua João Jacintho, na sequência das derrocadas na Cerca de Santo Agostinho”, acrescentou.

A autarquia justificou os adiamentos com o “contexto excecional que o concelho atravessa” e a “necessidade de centrar a comunicação institucional na segurança das pessoas e na resposta da Proteção Civil”.