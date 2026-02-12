diario as beiras
Coimbra

Câmara de Coimbra cancela eventos culturais ao ar livre

12 de fevereiro de 2026 às 15 h45
0 comentário(s)
DR

A Câmara Municipal de Coimbra anunciou hoje o cancelamento dos eventos culturais ao ar livre que estavam previstos para o próximo fim de semana, atendendo às consequências do mau tempo no concelho.

“A Feira de Artesanato Urbano, prevista para sábado, e a Montra de Artes & Ofícios, prevista para domingo, foram canceladas”, referiu a autarquia, em comunicado.

Foi também adiado o recital “Vox Machinae: Amor é Coisa Mental”, previsto para sexta-feira, na Casa da Escrita, e que será reagendado.

A decisão de adiar este recital “deve-se ao condicionamento de acessos à Rua João Jacintho, na sequência das derrocadas na Cerca de Santo Agostinho”, acrescentou.

A autarquia justificou os adiamentos com o “contexto excecional que o concelho atravessa” e a “necessidade de centrar a comunicação institucional na segurança das pessoas e na resposta da Proteção Civil”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de fevereiro

Penela avalia danos nas vias municipais para avançar com reparações
12 de fevereiro

Associação de Futebol de Coimbra suspende jogos das distritais no fim de semana
12 de fevereiro

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)
12 de fevereiro

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

Coimbra

Coimbra
12 de fevereiro às 18h06

Bombeiros resgatam proprietários de viveiro em São João do Campo (com vídeo)

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 17h50

Locais de apoio em Coimbra estão a acolher 106 pessoas retiradas, 83 de lares

0 comentário(s)
Coimbra
12 de fevereiro às 16h16

Obras no troço da A1 junto a Coimbra em curso mas ainda sem previsão de conclusão – Brisa

0 comentário(s)