Câmara de Anadia investe mais de 300 mil euros em sistema de telemetria

Mais de 300 mil euros vão ser investidos na implementação da primeira fase do sistema de telemetria (contadores com capacidade de enviar leituras de forma remota) no concelho de Anadia, revelou hoje a Câmara Municipal.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Anadia informou que o lançamento do concurso público para a implementação da primeira fase do sistema de telemetria, no valor de 318.848 euros, foi aprovado na quinta-feira, em reunião de executivo.

Com um prazo de execução de seis meses, este projeto prevê, numa primeira fase, a substituição de 3.500 contadores de água normais por contadores inteligentes, que terão a capacidade de enviar leituras de forma remota.

Esta substituição irá ocorrer nas zonas de Vale de Estêvão, Mogofores, Anadia, Arcos, Alféloas, Famalicão, Canha e Malaposta.

Segundo esta autarquia do distrito de Aveiro, a implementação deste sistema irá permitir que o município avise imediatamente os utilizadores caso se verifiquem eventuais fugas na rede.

O sistema permite também que fraudes e consumos ilícitos sejam detetados com maior facilidade, uma vez que “será possível conseguir leituras em tempo real do consumo total da rede”.

“O Município de Anadia pretende desta forma melhorar o serviço prestado aos consumidores, permitindo designadamente que a faturação deixe de ser realizada com base em estimativas”, concluiu.