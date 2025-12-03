A Câmara da Lousã aprovou por unanimidade, na reunião do executivo de terça-feira, a redução em 2026 do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,39% para 0,38%, revelou hoje a autarquia.

A Câmara da Lousã, que tem novo executivo desde as últimas eleições, aprovou a redução do IMI, mantendo ainda a aplicação do IMI Familiar (desconto do imposto a famílias com dependentes a seu cargo), disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

“A ideia é fazermos uma redução responsável para que se possa chegar ao fim do mandato com uma taxa de 0,35%”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara, Victor Carvalho (PSD/CDS-PP), que venceu as últimas eleições autárquicas ao PS, partido que governou aquele concelho do distrito de Coimbra durante 43 anos.

