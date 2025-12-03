diario as beiras
Lousã

Câmara da Lousã aprova redução da taxa de IMI para 0,38% em 2026

03 de dezembro de 2025 às 11 h54
0 comentário(s)
DR

A Câmara da Lousã aprovou por unanimidade, na reunião do executivo de terça-feira, a redução em 2026 do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) de 0,39% para 0,38%, revelou hoje a autarquia.

A Câmara da Lousã, que tem novo executivo desde as últimas eleições, aprovou a redução do IMI, mantendo ainda a aplicação do IMI Familiar (desconto do imposto a famílias com dependentes a seu cargo), disse o município, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

“A ideia é fazermos uma redução responsável para que se possa chegar ao fim do mandato com uma taxa de 0,35%”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara, Victor Carvalho (PSD/CDS-PP), que venceu as últimas eleições autárquicas ao PS, partido que governou aquele concelho do distrito de Coimbra durante 43 anos.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (04/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

03 de dezembro

Incêndios: Apoios aos agricultores afetados em 2024 pagos na totalidade
03 de dezembro

Dino D’ Santiago, Branko e MXGPU animam Fim de Ano em Coimbra
03 de dezembro

A invisibilidade da violência Doméstica no Serviço Nacional de Saúde
03 de dezembro

Câmara da Lousã aprova redução da taxa de IMI para 0,38% em 2026

Lousã

Lousã
03 de dezembro às 11h54

Câmara da Lousã aprova redução da taxa de IMI para 0,38% em 2026

0 comentário(s)
Lousã
30 de novembro às 18h19

Seguro escolhe consultora do PR Rita Saias e Renato Daniel como mandatários da juventude

0 comentário(s)
Lousã
21 de novembro às 11h37

Mel e castanhas adoçam fim de semana

0 comentário(s)