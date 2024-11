Câmara da Lousã aprova orçamento de 46 ME para 2025

A Câmara da Lousã aprovou hoje, por maioria, o Orçamento Municipal para 2025, que se fixa em 46 milhões de euros, “o maior de sempre” daquele município do distrito de Coimbra, afirmou a autarquia.

O documento, que prevê um investimento de 28,3 milhões de euros em 2025, foi aprovado em reunião do executivo, com votos a favor do PS e abstenção dos vereadores do PSD.

“Em comparação com 2024, verifica-se um acréscimo de 18 milhões de euros – cerca de 64,2%”, salientou a autarquia, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Entre os investimentos mais relevantes para 2025, destacam-se a requalificação da Escola Secundária da Lousã e da Escola Básica n.º 2, com um investimento global de mais de 12,6 milhões de euros, e a construção do segundo edifício do Centro de Saúde da Lousã (3,1 milhões de euros), referiu a Câmara da Lousã.

A área da habitação também implica um grande investimento, contabilizando-se mais de nove milhões de euros associados à execução dos vários projetos apoiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

O orçamento prevê ainda a implementação de um sistema de cinema digital, a programação do renovado Teatro Municipal da Lousã, investimento em mobilidade e intervenções na rede viária municipal, e promoção de investimentos na área da eficiência energética em equipamentos públicos municipais.

Para o presidente da Câmara da Lousã, Luís Antunes (PS), citado na nota, este orçamento contempla “investimentos estruturantes que visam a melhoria contínua da qualidade de vida dos lousanenses, o desenvolvimento harmonioso e a coesão social”.

O orçamento aproveita também os fundos comunitários disponíveis “para a concretização de objetivos importantes”, realçou o autarca, que disse acreditar que a proposta “evidencia compromisso, consistência, estabilidade, determinação e ambição relativamente ao desenvolvimento estratégico do concelho”.

Questionado pela agência Lusa, o vereador do PSD Victor Carvalho decidiu que os sociais-democratas optaram por se abster apenas “por causa da política fiscal do concelho”, que acreditam que poderia ter sido revista, nomeadamente o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).

“Este será o último orçamento em que esta equipa do executivo irá votá-lo em conjunto, que para o ano haverá eleições, e talvez seja o melhor orçamento que votei nestes últimos oito anos”, disse, destacando os investimentos nas escolas e centro de saúde do concelho, bem como na rede viária do concelho, num orçamento que vai ao encontro de propostas que o PSD tem feito nesse sentido “ao longo dos anos”.

Para Victor Carvalho, “é um bom orçamento e que deixa para quem vier a seguir condições para preparar a Lousã para um futuro melhor e tirá-la da estagnação”.