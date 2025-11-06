A Câmara da Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, vai avançar com a criação de uma sociedade para gerir os parques industriais do concelho, anunciou hoje o presidente Pedro Santana Lopes.

“Os parques industriais são realidades muito específicas dentro de um território municipal que requerem uma gestão permanente que não pode estar sujeita às programações do município, justificou aos jornalistas, no final da sessão da Câmara Municipal de hoje.

Para o autarca, o atual número de parques empresariais e os que vão surgir justificam a criação da sociedade de gestão, que deve estar criada e a funcionar no primeiro semestre do próximo ano.

