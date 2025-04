Câmara aprova projeto de regulamento do Cartão Municipal Sénior

A Câmara da Lousã, no distrito de Coimbra, aprovou o projeto de regulamento do Cartão Municipal Sénior, um documento gratuito que oferecerá benefícios e descontos em diversos serviços municipais, comércio e outras entidades aderentes.

O objetivo deste programa, destinado a residentes no concelho com idade superior a 65 anos e pensionistas a partir dos 62 anos, é contribuir para a melhoria e dignificação das condições de vida da população desta faixa etária, indica a autarquia.

“Esta iniciativa pretende assumir-se como um fator de desenvolvimento social, inserindo-se no domínio da política social do Município, com especial foco na implementação de iniciativas que visem estimular a participação da faixa etária mais elevada da população, promovendo a melhoria da sua qualidade de vida e apelando à cidadania ativa, em articulação com instituições particulares de solidariedade social e entidades locais” enfatiza a Câmara.

Os pedidos de emissão do Cartão Municipal Sénior devem ser feitos presencialmente junto do Balcão de Atendimento no Município da Lousã ou através do preenchimento de um formulário disponível no ‘site’ da Câmara.