Câmara admite cenário de atraso na obra da Quinta das Bicas

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021, onde é jornalista na editoria de Coimbra....

A obra da Quinta das Bicas corre o risco de ter atraso na seu prazo de execução. A revelação foi feita pela Câmara Municipal de Coimbra, depois de questionada pelo DIÁRIO AS BEIRAS.

Em resposta escrita ao jornal, o executivo municipal revelou que existe a possibilidade de a obra não terminar a tempo dos prazos exigidos pela União Europeia para empreitadas com fundos do PRR após “o rigoroso inverno e os danos provocados pela tempestade Kristin”.

Ainda assim, a autarquia afirma que a perspetiva “é otimista quanto à conclusão da maioria das habitações”. Na resposta dada, o executivo liderado por Ana Abrunhosa garantiu que a obra está “a evoluir bem, estando neste momento acima de 60% de execução financeira”. Até ao final do mês a câmara estima ter “uma execução de 2/3 da obra”.

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