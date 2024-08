“Caloiros” começam a invadir a Coimbra a partir de segunda-feira

Depois de amanhã, segunda-feira, Coimbra passa a ser a segunda casa de muitos jovens estudantes de ensino superior.

A partir da meia-noite de hoje vão ser disponibilizadas as colocações do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior para o ano letivo 2024/2025, e é esperado que Coimbra e as suas três instituições de ensino superior (Universidade de Coimbra, Politécnico de Coimbra e Escola Superior de Enfermagem) recebem milhares de novos estudantes.

Antecipando a entrada destes novos alunos, as instituições têm tudo preparado para as matrículas e até para a receção a estes novos membros da comunidade académica.

Na Universidade de Coimbra (UC) – instituição que recebe mais estudantes de ensino superior na cidade – as matrículas são em regime híbrido, sendo que é já uma “tradição” antiga da instituição receber os novos estudantes na rua Larga, no Polo I.

Na segunda-feira e até quinta-feira, a UC abrirá as portas do Student Hub para receber os “caloiros” que quiseram inscrever-se na universidade de forma presencial.

Cá fora, tal como nos anos transatos, a Associação Académica de Coimbra, as suas secções culturais e desportivas, os núcleos de estudantes, os grupos académicos, as tertúlias e até membros das repúblicas estarão presentes para darem a conhecer um pouco das tradições académicas coimbrãs aos novos membros da comunidade.

Esta semana de matrículas é também, muitas veze, aproveitada para as famílias escolherem a habitação onde querem que o recém-estudante universitário fique a viver.

A UC dá a possibilidade, no entanto, de os novos estudantes fazerem a matrícula de forma online. Já entre os dias 9 e 13 de setembro, a universidade realizará a semana de acolhimento e integração, em que Bárbara Tinoco dará um concerto no Paço das Escolas.

