Caloiros chegaram à “melhor escola de Coimbra, Portugal e do Universo”

02 de setembro às 08 h47
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

As aulas só arrancam oficialmente na Escola Superior de Tecnologia de Saúde de Coimbra (ESTeSC) na próxima segunda-feira, dia 8 de setembro, mas os novos alunos daquela instituição de ensino superior já começaram a perceber o que é pertencer à “comunidade ESTeSC”.

Ontem, na primeira atividade da iniciativa IntegrESTESC, os “caloiros” foram recebidos pela direção da escola, pela associação de estudantes e pelos restantes colegas de curso.

Numa sessão de acolhimento cheia de “simbolismo e identidade”, os mais recentes alunos da ESTeSC ficaram, desde logo, a conhecer um dos slogans carinhosamente dito por toda a comunidade.

“Sejam bem-vindos à melhor escola de Coimbra, Portugal e do Universo”, começou por dizer o presidente da escola, Graciano Paulo, dando a conhecer o slogan.

Autoria de:

António Cerca Martins

