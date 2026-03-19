A atualização de modelos de previsão de catástrofes e a implementação de um sistema de dados, que forneça informação ao minuto, foram as propostas que a presidente da Câmara Municipal de Coimbra deixou ontem, ao intervir na conferência “Eventos Climáticos Extremos – Antecipação, Impacto e Respostas”, realizada na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Ana Abrunhosa referia-se às dificuldades que sentiu na tomada de decisão com base em evidências técnicas, durante os dias das cheias do Mondego.

Confrontado com uma calamidade ainda de maiores dimensões, o presidente do Município de Leiria, Gonçalo Lopes, assinalou que as consequências da tempestade Kristin colocaram em causa a “soberania nacional, porque é esse o risco quando uma região está 30 dias sem energia da rede elétrica”.

Enterrar os cabos elétricos

Para o autarca, é necessário um grande investimento para enterrar os cabos elétricos, resolvendo a questão de “ter as linhas entregues a uma empresa privada e, se calhar, a entidade reguladora não está a fazer o seu trabalho”. Gonçalo Lopes revelou que a autarquia que dirige gastou 13 milhões de euros nas duas primeiras semanas após a catástrofe, que subiram para 33 milhões até agora.

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS