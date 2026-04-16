Coimbra

“Caixa Osso” ocupa a antiga Gráfica de Coimbra (com vídeo)

16 de abril de 2026 às 17 h19
Antiga Gráfica de Coimbra, junto ao Seminário Maior, vai abrir portas no próximo fim de semana | Foto: DR
Patrícia Cruz Almeida
Autor
Patrícia Cruz Almeida

Editora da Secção de Coimbra Jornalista com mais de duas décadas de experiência na imprensa regional, desenvolveu grande...

A antiga Gráfica de Coimbra, situada no Seminário Maior, vai abrir portas nos dias 18 e 19 de abril, das 15H00 às 19H00, para acolher a exposição “Caixa Osso” — uma mostra dedicada aos processos criativos e às técnicas de impressão. A iniciativa é organizada pela Revista Osso, Caixa Nº1, Pescada Nº5 e Grupo Pinhole, reunindo artistas e autores que exploram a materialidade das palavras e das imagens.

A exposição reúne trabalhos selecionados da Revista Osso e da Caixa Nº1, acompanhados por um conjunto de fotografias pinhole captadas a partir de um aposento do Seminário Maior transformado em câmara escura. Entre originais e reproduções, o público poderá conhecer diversas formas de produzir, editar e multiplicar conteúdos visuais e textuais, valorizando a experimentação e a partilha de saberes como práticas de criação coletiva.

A Revista Osso, publicada entre 2021 e 2023 em formato digital e em papel, contabilizou 45 números e 155 colaboradores, com trabalhos em escrita, desenho e fotografia. Já a Caixa Nº1, lançada em dezembro de 2025, reuniu 21 obras originais e múltiplos “únicos”, explorando técnicas como caligrafia, gravura, tipografia, aguarela, gelatina, fotografia e som.

Com a “Caixa Osso”, estes universos criativos voltam a encontrar-se num espaço emblemático da cidade, cruzando o passado gráfico de Coimbra com novas formas de expressão artística e de experimentação coletiva.

 

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