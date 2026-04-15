Café Santa Cruz celebra a arte e a cultura com inauguração de exposição

O Dia Nacional do Café Histórico, celebrado ontem, levou o Café Santa Cruz, em Coimbra, a inaugurar uma exposição de quadros d’A Brasileira do Chiado (café histórico de Lisboa). O objetivo passa por interligar a arte e a cultura com o turismo e a economia.

As obras resultam do “Prémio de Pintura A Brasileira do Chiado”, lançado em 2024, no âmbito das comemorações do centenário da primeira exposição modernista realizada naquele café, em 1925. Os 10 artistas vencedores, todos eles portugueses, tiveram as suas obras expostas n’A Brasileira desde janeiro de 2025, substituindo temporariamente o conjunto instalado em 1971, entretanto sujeito a restauro e de regresso às paredes d’A Brasileira.

Agora as mesmas obras, têm um novo palco, e em Coimbra, num dos cafés mais emblemáticos da cidade, situado na Praça 8 de Maio. A exposição decorrerá em dois momentos. Até ao final do mês de abril estarão cinco quadros. Depois a 8 maio, dia do 103.º aniversário do Café Santa Cruz, será inaugurada uma nova mostra com outros cinco quadros.

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