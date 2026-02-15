diario as beiras
CIM Região de Coimbra

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho retomadas às nesta manhã de domingo

15 de fevereiro de 2026 às 10 h43
0 comentário(s)
O comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente diz que as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da Rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto

As buscas para encontrar o casal de idosos do concelho de Montemor-o-Velho que está desaparecido desde sexta-feira, foram hoje retomadas pelas 09H00, disse à Lusa fonte do Comando Territorial da GNR de Coimbra.

O casal, de 68 e 65 anos de idade, residente em Verride, saiu de casa e não regressou, o que motivou o alerta de familiares, pelas 19H45 de sexta-feira. Segundo a mesma fonte, as buscas decorrem hoje com 13 militares da Guarda Nacional Republicana e 18 bombeiros, também com o auxílio de drones, “na zona de residência e nos trajetos que podiam ter feito”.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta-feira, tendo sido suspensas pelas 22H00 e retomadas no sábado de manhã com quatro militares da GNR e cinco operacionais dos Bombeiros Voluntários de Soure, com o apoio de duas viaturas. Pelas 19H00 de sábado, a GNR suspendeu os trabalhos, tendo estado envolvidos 14 operacionais e cinco viaturas, adiantou à Lusa fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o perímetro das buscas foi alargado, sem contudo, especificar mais pormenores. Segundo disse no sábado o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente, as buscas decorrem na zona oeste do concelho, na freguesia de Vinha da Rainha, numa zona que abrange os campos agrícolas de arroz do Vale do Pranto.

Autoria de:

Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de fevereiro

Seguro ganha nos três concelhos que repetiram as eleições
15 de fevereiro

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho suspensas pelas 18H20
15 de fevereiro

Desfile de Carnaval da Mealhada adiado devido ao mau tempo
15 de fevereiro

Caudal do rio Mondego com descida significativa em Montemor-o-Velho

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
15 de fevereiro às 18h49

Buscas por casal de idosos de Montemor-o-Velho suspensas pelas 18H20

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMealhada
15 de fevereiro às 16h37

Desfile de Carnaval da Mealhada adiado devido ao mau tempo

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMontemor-o-Velho
15 de fevereiro às 13h16

Caudal do rio Mondego com descida significativa em Montemor-o-Velho

0 comentário(s)