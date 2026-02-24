diario as beiras
BTL espera em 2026 edição recorde em impacto económico e internacionalização

24 de fevereiro de 2026 às 17 h07
BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market

A BTL, a maior feira de turismo em Portugal, espera uma edição recorde, estimando mais visitantes, maior impacto económico e mais internacionalização, quando pretende também ter um papel na ajuda à recuperação das regiões após tempestades.

“As expetativas para a BTL 2026 são muito positivas, prevendo-se uma edição recorde, não apenas em dimensão, mas também em impacto económico e internacionalização. A feira afirma-se como a maior de sempre, com a abertura de um quinto pavilhão, reforço da presença internacional e uma aposta clara na inovação e na experiência do visitante”, disse a coordenadora da BTL, Dália Palma, em resposta escrita à Lusa.

A 36.ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) decorre de 25 fevereiro a 01 de março, na FIL, em Lisboa, estreando o Pavilhão 5 e passando a ser a maior de sempre.

Dália Palma disse que a expansão “resulta do crescimento sustentado da procura por parte de mais destinos internacionais, empresas, refletindo a relevância crescente da BTL no panorama turístico global”.

A edição de 2026 conta com mais de 1.700 expositores distribuídos por cerca de 60.000 m².

“O objetivo passa por consolidar a BTL como plataforma global de negócio, ‘networking’ e geração de oportunidades, capaz de inspirar profissionais e público, promover destinos e impulsionar novas parcerias no setor do turismo”, acrescentou.

Em 2025, o evento registou cerca de 82.000 visitantes e este ano esperam “superar esse número”, em profissionais e público geral.

“A estratégia passa por reforçar a captação internacional de ‘buyers’ e visitantes profissionais, bem como aumentar o envolvimento do público final, consolidando a BTL como a principal plataforma de negócio e de reserva de férias em Portugal”, explica.

Após as tempestades que assolaram o país deixando um rastro de destruição, sobretudo na zona centro, a BTL quer ter um papel ativo na reconstrução.

“O turismo é um dos motores principais da nossa economia e a BTL assume-se como uma plataforma ativa de promoção dos territórios. Desta forma é possível contribuir para a recuperação através da valorização turística e da criação de oportunidades económicas. Ao dar visibilidade nacional e internacional aos destinos, promover reuniões de negócio e incentivar a procura turística, a feira ajuda diretamente a dinamizar economias locais, reforçando a confiança nos territórios e estimulando a rápida retoma da atividade turística”, respondeu.

A Figueira da Foz é o município convidado desta edição da BTL. “A escolha da Figueira da Foz ganha naturalmente um significado acrescido neste contexto, reforçando a missão da BTL enquanto plataforma de valorização territorial. A presença como município convidado representa uma oportunidade estratégica para destacar a resiliência do destino, promover a sua oferta turística e reforçar a sua projeção junto de profissionais, mercados internacionais e público final”, explicou.

Já a Região de Turismo do Algarve é o destino convidado nacional e o Brasil o internacional.

“O Algarve foi escolhido pela sua relevância estratégica para o turismo nacional e pelo trabalho consistente de diversificação da oferta turística. A região representa hoje um destino cada vez mais completo e sustentável, capaz de afirmar produtos turísticos ao longo de todo o ano, indo além da sazonalidade tradicional. A sua presença como destino nacional convidado permite evidenciar essa evolução e reforçar o posicionamento do Algarve nos mercados nacional e internacional”, refere.

Quanto ao Brasil, esta eleição explica-se pela “forte relevância estratégica no turismo global e do dinamismo que o país tem demonstrado”.

“Além da proximidade cultural e histórica com Portugal, o Brasil representa um mercado prioritário e um parceiro natural para o reforço das relações turísticas e económicas, alinhando-se com a ambição da BTL de consolidar o seu posicionamento como ‘hub’ internacional do turismo”, conclui.

Agência Lusa

