Briosa vence pela margem mínima nos Açores

A Académica/OAF venceu o SC Lusitânia por uma bola a zero num jogo a contar para a quarta jornada da fase de manutenção e manteve a liderança do grupo de manutenção da Liga 3, com 16 pontos.

O golo da Briosa foi marcado por Duarte Carvalho à passagem do minuto 48.

Na próxima semana há dérbi do distrito de Coimbra. A Briosa joga novamente fora frente ao O. Hospital, que está em posição de descida da Liga 3.