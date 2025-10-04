A Académica recebe, amanhã, a partir das 17H00, o último classificado da Série B da Liga 3, o Sp. Covilhã.

Numa série de duas vitórias consecutivas frente a Belenenses (4-1) e Atlético (2-0) os comandados de António Barbosa preparam-se para ultrapassar mais um “histórico” do futebol português .

Em antevisão ao confronto de amanhã, António Barbosa admite que o objetivo é “continuar o crescimento”. “Se não tivermos a missão e a necessidade de sermos consistentes e continuarmos a ganhar competências e a crescer, ficará muito difícil pontuar”, acrescenta.

O técnico diz que sente a sua equipa “muito concentrada em ganhar competências, em crescer, em competir e serem altamente competitivos”.

Mas do outro lado do campo não estará uma equipa qualquer. António Barbosa lembra que o Sp. Covilhã “ainda não ganhou” nenhum jogo, mas “tem um treinador muito experiente. Um campeão no mundo no banco, e é um adversário que seguramente é composto por jovens com muita ambição e determinação”.

