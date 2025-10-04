diario as beiras
Desporto

Briosa quer dar continuidade às vitórias frente ao Sp. Covilhã

04 de outubro às 10 h43
0 comentário(s)
Fotografia: Arquivo - Pedro Filipe Ramos

A Académica recebe, amanhã, a partir das 17H00, o último classificado da Série B da Liga 3, o Sp. Covilhã.
Numa série de duas vitórias consecutivas frente a Belenenses (4-1) e Atlético (2-0) os comandados de António Barbosa preparam-se para ultrapassar mais um “histórico” do futebol português .

Em antevisão ao confronto de amanhã, António Barbosa admite que o objetivo é “continuar o crescimento”. “Se não tivermos a missão e a necessidade de sermos consistentes e continuarmos a ganhar competências e a crescer, ficará muito difícil pontuar”, acrescenta.

O técnico diz que sente a sua equipa “muito concentrada em ganhar competências, em crescer, em competir e serem altamente competitivos”.

Mas do outro lado do campo não estará uma equipa qualquer. António Barbosa lembra que o Sp. Covilhã “ainda não ganhou” nenhum jogo, mas “tem um treinador muito experiente. Um campeão no mundo no banco, e é um adversário que seguramente é composto por jovens com muita ambição e determinação”.

| Pode ler a notícia na íntegra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Bruno Gonçalves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

04 de outubro

Centenas reclamam em Lisboa libertação de portugueses da flotilha
04 de outubro

Professores em manifestação em Lisboa para reclamar valorização urgente da carreira
04 de outubro

Colisão frontal em Miranda do Corvo provoca morte a motociclista de 56 anos
04 de outubro

Montenegro diz que "Governo não interveio em nenhum ato" de venda de armamento a Israrel

Desporto

Desporto
04 de outubro às 10h43

Briosa quer dar continuidade às vitórias frente ao Sp. Covilhã

0 comentário(s)
Desporto
04 de outubro às 10h41

O. Hospital e Naval anteveem dérbi intenso no Campeonato de Portugal

0 comentário(s)
DesportoSem categoria
03 de outubro às 10h20

AFC: Seis meses depois e ainda sem bancada

0 comentário(s)