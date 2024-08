Briosa oficializa saída de “Tusso” para o Al-Rayyan S.C (com vídeo)

A Académica/OAF acaba de oficializar a saída do defesa-central Diogo “Tusso” Amaro para o Al-Rayyan S.C, do Catar.

Numa publicação nas suas redes sociais, a Briosa afirma “ter chegado a acordo” com a equipa que está atualmente no sexto lugar da liga do Catar, desejam “toda a sorte” ao jogador e “desejam o seu regresso”.

Na mesma publicação, “Tusso” agradeceu “todo o apoio dos adeptos” e afirmou que a Académica/OAF é um clube que “faz parte dele”.

Diogo Amaro esteve ligado à Briosa durante oito anos, tendo feito parte da sua formação e posteriormente na equipa principal em Coimbra, tendo jogado 168 jogos pelos “estudantes” e ter marcado 5 golos.

Os valores da transferência não foram relevados. Ainda assim, segundo o Mais futebol, a Académica acertou a transferência do jovem de 19 anos com o emblema do Catar por uma verba a rondar os 300 mil euros.

No Catar, “Tusso” vai jogar com o seu irmão André Amaro.