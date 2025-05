Bonifrates estreia recital performativo na Faculdade de Letras de Coimbra

A Bonifrates estreia amanhã o recital performativo “Poemas para a construção do mundo e do amor”, a partir de poemas de Vítor Matos e Sá, na sala que tem o seu nome, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

Em maio, repõe ainda o concerto teatral “Respirar Paredes”, no seu teatro-estúdio, nos dias 23, 24, 29 e 30, e e ainda, estreia a coprodução com o CITEC, Noites de Cinema, no Teatro Esther de Carvalho, em Montemor-o-Velho, a 31 de maio.

A primeira das iniciativas é o recital performativo “Poemas para a construção do mundo e do amor,” que está integrado no VI Ciclo de Teatro e Artes Performativas – MIMESIS, promovido pela Reitoria da Universidade de Coimbra. Terá lugar na Sala Vítor Matos e Sá, no 6.º piso da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, amanhã, pelas 18H30.

A lotação para este espetáculo é limitada. A entrada é gratuita com reserva o brigatória para bonifratesbilheteira@gmail.com ou através do número de telefone da Bonifrates 916 615 388.