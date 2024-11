Bombeiros Voluntários de Coimbra querem ter extensão em São Martinho do Bispo

A direção da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Coimbra (AHBVC) tem como objetivo, até ao final do próximo mandato, criar um posto dos bombeiros em São Martinho do Bispo.

Na conferência de imprensa de balanço do atual mandato, que termina no próximo dia 11 de dezembro, e anúncio da recandidatura, o atual presidente da corporação, João Vasco Ribeiro anunciou que pretende ter um novo espaço na margem esquerda do rio Mondego.

“Temos um acordo com São Martinho e Ribeira de Frades para nos ceder um espaço nos próximos 50 anos, perto do IC2 e da A1 para instalar uma equipa em São Martinho”, disse o presidente da associação, convidando depois o executivo municipal a instalar uma nova Equipa de Intervenção Permanente (EIP).

