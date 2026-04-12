Coimbra

Bombeiros Voluntários de Coimbra inauguram três novos veículos

12 de abril de 2026 às 11 h23
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Os veículos foram hoje abençoados | Fotografia: Ana Catarina Ferreira

Os Bombeiros Voluntários de Coimbra inauguraram hoje três novos veículos, na sessão comemorativa do 137.º aniversário da corporação. A celebração arrancou na rua Larga, entre a Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e a Biblioteca Geral, e prossegue na Biblioteca da Faculdade de Direito.

A sessão comemorativa da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Coimbra conta com a presença do secretário de Estado da Administração Interna, Rui Rocha, e o vereador da Câmara Municipal de Coimbra com o pelouro da Proteção Civil, Ricardo Lino.

 

Texto de:António Cerca Martins

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