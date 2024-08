Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz precisam de nova ambulância

Os Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz (BVFF) vão comprar uma ambulância, que custa 77 mil euros.

A associação humanitária espera contar com todos aqueles que queriam contribuir, através de donativos, para que a corporação possa continuar a manter o atual nível de qualidade e prontidão na assistência pré-hospitalar.

O Grupo Alves Bandeira oferece o espetáculo “Insónia”, com Fernando Mendes, que se realizará no dia 24 de outubro, no Centro de Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, destinado à angariação de fundos para a compra da viatura.

Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt