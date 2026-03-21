Álvaro Martins, bombeiro do Porto, bateu hoje de manhã o recorde de tempo da Elite Quebra Costas, ao vencer a prova. O recorde da prova pertencia a Paulo Costa, dos bombeiros Sapadores de Coimbra, que, em 2024, percorreu o percurso entre o arco da Almedina e a Alta Universitária em apenas dois minutos e 42 segundos.

Hoje, na quarta edição da prova, o bombeiro do Porto terminou a prova em dois minutos e 39 segundos, retirando três segundos ao anterior recorde.

A prova Elite Quebra Costas juntou hoje mais de 600 bombeiros de várias corporações nacionais e estrangeiras em Coimbra.