O bombeiro da corporação de Pampilhosa que sofreu, na segunda-feira, lesões consideradas graves na sequência de uma colisão frontal entre a ambulância onde seguia e um veículo ligeiro na zona do Carqueijo (freguesia de Casal Comba), na Mealhada, está a “recuperar bem”, revelou o próprio através de uma publicação nas redes sociais.

António Pina agradeceu todas as mensagens e chamadas de apoio e aos colegas bombeiros da Pampilhosa e Mealhada, bem como à equipa da VMER pelo socorro. Deixou ainda uma nota de agradecimento a Magda Amorim “que se manteve sempre do meu lado nos momentos seguintes ao acidente”. “Médicos, enfermeiros, auxiliares que todos foram incansáveis”, lê-se.

| Pode ler a notícia na integra na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS