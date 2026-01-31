diario as beiras
Bispo de Coimbra manifesta solidariedade com as vítimas da depressão Kristin

31 de janeiro de 2026 às 15 h40
O bispo de Coimbra, D. Virgílio Antunes, expressou solidariedade para com as populações afetadas pela depressão Kristin, que esta semana provocou prejuízos significativos em várias regiões do país.

Numa mensagem divulgada pela diocese, o prelado classificou a situação como “dramática” para as pessoas atingidas “nas suas casas, nos seus carros, nos seus bens” e que enfrentam agora a falta de eletricidade, de água e de comunicações.

D. Virgílio deixou uma palavra de conforto às famílias e apelou à entreajuda e ao espírito de caridade, pedindo que “todos estejam atentos às necessidades do seu próximo”. Sublinhou ainda que a Igreja “está disponível para dar o auxílio necessário àqueles que se encontram em maiores situações de vulnerabilidade”.

O bispo de Coimbra sublinhou também a importância da esperança e da solidariedade na reconstrução dos projetos de vida afetados pela tempestade.

“Juntos, é mais fácil ultrapassarmos as dificuldades que agora estamos a sentir”, lembrou.

