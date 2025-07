Bienal Anozero em Coimbra mantém-se no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova em 2026

A bienal de arte contemporânea Anozero, em Coimbra, vai manter-se no Mosteiro de Santa Clara-a-Nova em 2026, depois de incertezas sobre a sua localização face ao projeto de transformação daquele monumento num hotel.

“Está confirmado [que a Anozero irá decorrer em 2026 no mosteiro], o que para nós é um motivo de grande satisfação. Está garantida a continuação da bienal durante mais um ano no mesmo local”, afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara Municipal de Coimbra (CMC), José Manuel Silva.

No final de 2024, o Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), entidade que coorganiza a bienal com a CMC e a Universidade de Coimbra (UC), dava nota de que a bienal continuava sem um espaço definido para 2026, face à transformação do Mosteiro de Santa Clara-a-Nova num hotel, o que atrasava a preparação da Anozero.