“Ramalho Eanes – Palavra que Conta”, de Fátima Campos Ferreira, é mais uma obra da Biblioteca Municipal de Coimbra escrita em braille. Apresentação do livro decorreu ontem e contou com a antiga secretária de Estado para a inclusão, Ana Sofia Antunes que exaltou o braille enquanto “instrumento fundamental para a autonomia”.

“O braille continua a ser, nos dias de hoje, incontornável para uma boa formação e literacia das pessoas com deficiência visual, porque é o único método que permite que a pessoa cega tenha um contacto direto com a palavra ou o texto escrito”, disse em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Ana Sofia Antunes foi a primeira cidadã com deficiência visual a exercer funções governativas em Portugal, e lembra que para lá chegar o braille foi uma ferramenta fundamental.

