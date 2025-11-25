A deputada única do BE, Mariana Mortágua, vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2026 na votação final global, considerando que o processo orçamental tornou claro que o documento não pretende “resolver os problemas do país”.

“Tornou-se claro durante todo o processo do Orçamento do Estado que este não é um Orçamento para resolver os problemas de Portugal. É um Orçamento que não sobe o subsídio de refeição, não sobe as pensões e os salários, e não valoriza os profissionais do Serviço Nacional de Saúde e da escola pública”, lê-se numa declaração justificativa enviada à Lusa pelo partido.

Na ótica do BE, a proposta orçamental apresentada pelo executivo PSD/CDS-PP desce os impostos sobre a banca, tanto no IRC como com o fim do Adicional de Solidariedade sobre a banca, “sem arranjar alternativa”.

“E ainda devolve aos bancos 200 milhões de euros. Num país onde os salários não são compatíveis com as rendas, estas são escolhas políticas que foram tomadas pelo PSD e apoiadas pelo PS e pelo Chega na especialidade”, critica o BE.

Apesar de ter conseguido ver aprovadas algumas propostas, como a “criação de um modelo de contrato de trabalho para os bolseiros e direitos na menopausa”, a deputada única Mariana Mortágua vai votar contra a proposta na votação final global, agendada para quinta-feira, na Assembleia da República.

Hoje, também o líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto, anunciou que o seu partido vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2026.

A 28 de outubro, a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2026 foi aprovada na generalidade no parlamento, com votos a favor de PSD e CDS-PP e abstenções de PS, PAN e JPP.

Chega, IL, Livre, PCP e BE votaram contra.