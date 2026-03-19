O Banco Central Europeu (BCE) está “bem posicionado e bem equipado” para lidar com o desenvolvimento de um choque grande, derivado da guerra no Médio Oriente, assegurou hoje a presidente da instituição, Christine Lagarde.

“Começamos de uma boa posição e estamos bem posicionados para demonstrar a capacidade de aplicar estratégia, ser ágeis e fazer o que é necessário”, salientou a responsável, na conferência de imprensa após a reunião, onde foi decidido manter as taxas diretoras inalteradas.

Lagarde reiterou que o BCE está determinado a assegurar que inflação estabiliza nos 2% a médio prazo e apontou que a decisão de não mexer nas taxas foi unânime.

Além disso, salientou que estão posicionados com o “três vezes dois”, ou seja, ter a inflação nos 2% como meta a médio prazo, ter as expectativas de inflação em 2% e as taxas de juro a 2%.

A responsável apontou que o banco central está “bem equipado para lidar com desenvolvimento de choque grande”, nomeadamente depois de melhorar modelos, mudar a estratégia e agora está “mais atento a riscos às previsões” e a desenvolver cenários para preparar possíveis acontecimentos, sendo que a equipa do BCE também incluiu a guerra no Médio Oriente nas previsões económicas divulgadas hoje.

Segundo o comunicado divulgado hoje, os especialistas do BCE também avaliaram como a guerra no Médio Oriente pode afetar o crescimento económico e a inflação com base em alguns cenários ilustrativos alternativos.

“A análise de cenários sugere que perturbações prolongadas na oferta de petróleo e gás resultariam numa inflação superior e num crescimento inferior aos avançados nas projeções de referência”, sendo que as implicações para a inflação a médio prazo “dependem fundamentalmente da magnitude dos efeitos indiretos e de segunda ordem de um choque energético mais forte e mais persistente”.

Lagarde sinalizou que os especialistas produziram, além do cenário base, dois cenários, um adverso e outro severo, sendo que num o preço subia significativamente mas depois volta a cair no final do horizonte de projeção, e no outro, continua alto por um longo período de tempo, para além do horizonte de projeção.

A responsável ressalvou ainda assim que estes cenários não incluem nenhumas medidas de política monetária. Por outro lado, o cenário base inclui o que é antecipado pelos mercados pela data de corte.