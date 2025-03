Basquetebol: Sampaense vence Maia e recupera o fôlego

O Sampaense colocou, este sábado, um ponto final a um ciclo negativo de cinco derrotas consecutivas. Turma de São Paio de Gramaços – Oliveira do Hospital recebeu e venceu o Maia Basket, por 96-72, e ganhou novo fôlego na (complicada) luta pela manutenção.

O Sampaense esteve em bom plano esta jornada, na receção ao 3.º classificado, Maia Basket, numa partida em que dominou desde cedo.

No final do 1.º período já vencia por sete (20-13) e, apesar de uma reaproximação a meio do 2.º quarto, foi para o intervalo a vencer por 13 (49-36).

Após o intervalo o Maia Basket reequilibrou ligeiramente a partida, mas a vantagem não diminuiu.

No último quarto, de resto, chegou a ser de 27 pontos e acabou com uma vitória a chegar perto da centena de pontos (96-72).

