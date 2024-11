Basquetebol: Ginásio vence em casa e Sampaense escorrega na Maia

O Ginásio conseguiu uma vitória saborosa, este fim de semana, num jogo em que esteve quase sempre em desvantagem. O triunfo chegou na reta final, e a diferença de dois pontos no marcador (82-80) espelha o equilíbrio dominante na partida da 7.ª jornada da Zona Norte da Proliga. As mais de duas centenas de adeptos nas bancadas bem precisaram de unhas para roer durante todo o encontro.

Até mais de meio do 1.º quarto, o marcador esteve muito próximo, mas foram os visitantes que foram para o 2.º período em vantagem (15-21).

O Ginásio reequilibrou e chegou a estar em vantagem a meio do 2.º quarto. Mas, uma vez mais, no final do período, o Sangalhos foi para a frente na reta final e chegou ao intervalo a vencer por seis (40-46).

Na 2.ª parte a diferença acentuou-se e os visitantes chegaram a estar com 12 pontos de vantagem.

Mas agora foi o Ginásio a ser mais assertivo nos finais dos períodos, o que lhe valeu a aproximação para cinco pontos à entrada para o último parcial (59-64).

O melhor estava mesmo guardado para o fim e o triunfo foi conquistado nos últimos instantes.

Com este resultado, o Ginásio mantem o 5.º posto mas afastou-se de Sangalhos, Sampaense e Galitos, que perderam, todos, esta jornada.

Destaque individual para a estreia do canadiano Guillaume Pépin, que apontou 30 pontos e foi o MVP da partida.

O Sampaense, como se disse acima, averbou a segunda derrota consecutiva, agora na Maia (83-75).

Foi um encontro de sentido único, com a tuma da casa sempre em vantagem do início ao fim. O Maia Basket chegou a estar em vantagem por mais de 20 pontos no final do 3.º período e início do 4.º, mas uma boa recuperação na reta final permitiu ao Sampaense reduzir a diferença para (apenas) oito.

O reforço do Sampaense, Hale Mitchell, deixou boas indicações ao terminar com 17 pontos, cinco ressaltos e uma assistência, que fizeram dele o MVP.

AAC e Olivais com triunfos no CN1

No 3.º escalão do basquetebol português, Académica a Olivais conseguiram vitórias.

Os estudantes continuam líderes isolados da Zona Centro-Norte depois de receberem e vencerem, no sábado, o Académico do Porto por 70-60.

No domingo, o Olivais foi a Gaia vencer confortavelmente por 72-42.

