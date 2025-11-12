Quinta vitória em seis jornadas. O Ginásio continua a perseguição ao líder CD Póvoa depois de uma vitória convincente frente ao Maia Basket no passado sábado (84-75).

Os figueirenses foram a única equipa do distrito a vencer: o Sampaense perdeu no prolongamento frente ao Illiabum (84-87) e a Académica sofreu uma derrota pesada em casa do líder (116-44).

Num encontro muito equilibrado os figueirenses entraram bem mas foram para o 2.º “quarto” em desvantagem (17-19). O 2.º parcial foi novamente muito equilibrado e desta vez com vantagem para o Ginásio, que levou o jogo empatado a 37 para o intervalo.

