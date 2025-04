Basquetebol: Ambição para os playoffs

Coimbra tem três equipas na luta pela subida de escalão no basquetebol: as mulheres da Académica e do Olivais disputam os playoffs do CN2 e os homens da Académica os do CN1.

Hoje, a partir das 21H00, em Vila do Conde, entra em ação a equipa feminina do Olivais para defrontar o CD José Régio nas meias-finais da competição.

Um jogo que o treinador, Paulo Santos, espera “muito bem disputado, difícil e que vai exigir muita concentração e união”. Das adversárias destaca “o seu forte contra-ataque e a sua defesa”. Já o Olivais vai responder com “espírito de sacrifício e vontade de vencer”. “Preparámos muito bem este jogo e estamos confiantes que podemos obter um bom resultado”, acrescenta o treinador.

A passagem à final garante um lugar no CN1 na próxima época e é nisso que o Olivais está focado. A subida de divisão foi “uma meta explicitamente desejada pelo clube” nas “embora tenha sido um objetivo definido, o caminho feito até aqui é o resultado de um processo de desenvolvimento, dedicação, esforço e compromisso de toda a equipa ao longo da época”.

O Olivais foi despromovido ao CN2 no final de um processo de secretaria na época passada. Por isso esta época “simboliza a jornada de reconstrução e crescimento, com a esperança de que com perseverança e trabalho o clube possa voltar a atingir os patamares históricos anteriores”, sublinha Paulo Santos.

