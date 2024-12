Basquetebol: Académica e Olivais jogam dérbi do CN1 em momentos distintos

Académica e Olivais encontram-se amanhã em jogo da 9.ª jornada do CN1. Dérbi de Coimbra coloca frente a frente uma Académica que sofreu a primeira derrota da época na última jornada, e o Olivais que vem de três derrotas consecutivas.

Mas o treinador dos estudantes não se deixa iludir pela tabela classificativa. “O Olivais tem uma excelente equipa e está muito bem trabalhada. A classificação em que está é muito mentirosa. Ainda no último sábado vi o jogo deles com o Académico e jogam muito bem. Estão a pagar por não terem estrangeiros”, referiu José Abrantes ao DIÁRIO AS BEIRAS. Por tudo isto o técnico acredita que “não vai ser um jogo fácil”. “É mais um jogo que temos de encarar de uma forma séria, respeitando o adversário ao máximo porque nos vão causar muitos problemas”, acrescenta.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS