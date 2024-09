Basquetebol: 3.º Torneio ABC-Cidade de Coimbra para afinar as subidas

O Pavilhão Multidesportos acolhe, este fim de semana, um torneio de preparação para as quatro equipas da Associação de Basquetebol de Coimbra (ABC) que vão disputar a Proliga e a 1.ª Divisão Masculinas. Académica (2023) e Ginásio (2022) venceram as duas edições anteriores do torneio, enquanto Sampaense e Olivais procuram o primeiro triunfo.

Amanhã disputam-se as meias-finais, com Ginásio e Académica a entrar em campo a partir das 15H00, enquanto o Sampaense-Olivais se joga às 17H00.

No domingo, o apuramento do 3.º lugar começa às 15H00 e a final terá lugar às 17H00.

“Ninguém vai ser campeão de nada. Aqui o que se pretende é a melhor preparação possível para as nossas equipas nos campeonatos que estão para começar, em outubro”, defendeu o presidente da ABC, Luís Santarino.

O dirigente agradeceu “a gentileza” do apoio da Câmara Municipal de Coimbra, que acolheu a edição do ano passado, depois de a primeira se ter realizado em Montemor-o-Velho.

“Os apoios das autarquias são imprescindíveis porque o financiamento que temos não chega e não temos grandes apoios das empresas, porque fazemos questão de lhes dizer que elas devem é apoiar os clubes”, afirmou o presidente da ABC.

