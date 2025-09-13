diario as beiras
Barbosa deixa aviso: “Isto não é como começa, é como acaba”

13 de setembro às 10 h45
Arquivo-Pedro Filipe Ramos

Três derrotas em quatro jogos poderiam abalar a confiança do treinador da Académica/OAF, mas António Barbosa apresentou-se ontem sem receios do futuro próximo do clube que milita na Liga 3.
O início de época da Briosa tem sido catastrófico, porém o timoneiro dos estudantes deixou um aviso a todos os adversários da série B da Liga 3.
“Isto não é como começa, é como acaba”, disparou o treinador da Briosa, que prontamente explicou de onde vem toda a confiança.

Autoria de:

António Cerca Martins

1 Comentário

  1. A Académica diz:
    13 de Setembro, 2025 às 17:36

    Acaba. Exacto. Acaba o contrato com a Académica. Começou mal, acaba rápido e mal. Com o descanso forçado.

    Responder

