Desporto
Barbosa deixa aviso: “Isto não é como começa, é como acaba”
Arquivo-Pedro Filipe Ramos
Três derrotas em quatro jogos poderiam abalar a confiança do treinador da Académica/OAF, mas António Barbosa apresentou-se ontem sem receios do futuro próximo do clube que milita na Liga 3.
O início de época da Briosa tem sido catastrófico, porém o timoneiro dos estudantes deixou um aviso a todos os adversários da série B da Liga 3.
“Isto não é como começa, é como acaba”, disparou o treinador da Briosa, que prontamente explicou de onde vem toda a confiança.
Notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS assinaturas@asbeiras.pt
Acaba. Exacto. Acaba o contrato com a Académica. Começou mal, acaba rápido e mal. Com o descanso forçado.