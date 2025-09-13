Três derrotas em quatro jogos poderiam abalar a confiança do treinador da Académica/OAF, mas António Barbosa apresentou-se ontem sem receios do futuro próximo do clube que milita na Liga 3.

O início de época da Briosa tem sido catastrófico, porém o timoneiro dos estudantes deixou um aviso a todos os adversários da série B da Liga 3.

“Isto não é como começa, é como acaba”, disparou o treinador da Briosa, que prontamente explicou de onde vem toda a confiança.

