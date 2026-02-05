diario as beiras
Figueira da Foz

Balanço provisório avalia em 3,5 milhões danos no património municipal da Figueira da Foz

05 de fevereiro de 2026 às 13 h59
0 comentário(s)
DR

A Câmara da Figueira da Foz, no litoral do distrito de Coimbra, registou, até à data, prejuízos de cerca de 3,5 milhões de euros (ME) no património municipal devido à passagem da depressão Kristin.

O valor provisório foi revelado hoje pela vice-presidente Anabela Tabaçó, na reunião camarária, na qual o período antes da ordem do dia foi utilizado para efetuar o balanço da tempestade.

Segundo a autarca, os edifícios municipais e os equipamentos desportivos e de recreio sofreram estragos na ordem dos 1,6 ME, enquanto nas infraestruturas e rede viária e pluvial foram registados prejuízos de 1,05 ME.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

