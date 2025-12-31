diario as beiras
Baixa adesão de passageiros ao passe intermodal do metrobus obriga a campanha de sensibilização na rua

31 de dezembro de 2025 às 13 h18
Em contraste com o entusiasmo registado nos dois últimos fins de semana de afluência ao metrobus, é baixa a adesão aos passes intermodais Move-C por parte dos passageiros dos três concelhos servidos pelo sistema (Coimbra, Miranda do Corvo e Lousã). Fonte da AGIT – Agência para a Gestão do Sistema Intermodal da Região de Coimbra, referiu ao DIÁRIO AS BEIRAS que poucos passageiros fizeram, até agora, a necessária reconversão dos passes SMTUC para o novo Move-C, sabendo que há cerca de 20 mil passes que terão de ser reconvertidos, 14 mil dos quais são passes gratuitos jovens, mas que também têm de ser validados.

Assim, espera-se que haja afluência em massa  a partir de 2 de janeiro, razão pela qual a AGIT prolongou até 5 de janeiro o prazo de aquisição e carregamento do Move-C. Assim, a Metro Mondego, os SMUTC e a AGIT fizeram ontem, terça-feira, uma ação conjunta de divulgação e esclarecimento junto da população com o propósito de promover o novo título intermodal da região de Coimbra.

A ação permitiu interagir com os passageiros, esclarecer dúvidas sobre o conceito e vantagens da intermodalidade tarifária e de bilhética, refere a organização, constatando que muita gente ainda não teve informação de que o sistema passa a ser pago a partir de amanhã e quem não tem passe terá de pagar o título individual.

As três entidades sublinham o compromisso de continuar a trabalhar em parceria, envolvendo a Comunidade Intermunicipal de Coimbra (CIM-RC), os municípios, as entidades locais e a população na construção de um sistema de mobilidade mais eficiente, seguro e ambientalmente responsável.

António Rosado

