Avelino Lima tornou-se no primeiro polícia diretor da Diretoria do Centro da Judiciária

Avelino Lima tornou-se ontem no primeiro polícia a exercer o cargo de diretor da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ).

Na sessão de tomada de posse, presidida pelo diretor nacional deste órgão de investigação criminal, começou por destacar o trabalho conjunto entre órgãos de polícia e instituições de justiça, em “prol da segurança das populações”.

“Da parte da PJ, e do que estiver ao nosso alcance, contem connosco. Todos juntos, serviremos bem melhor as nossas comunidades”, garantiu.

Segundo o responsável, “a nomeação de um polícia como diretor da Diretoria do Centro é um marco na nossa história coletiva que registo com sentido de grande responsabilidade”, que prosseguirá, “como ao longo dos 30 anos de serviço público, com grande compromisso”.

