Avelino Lima é o novo diretor da Polícia Judiciária do Centro

A ministra da Justiça nomeou ontem, sob proposta do diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ), Avelino José Faria Lima como diretor da Diretoria do Centro da PJ.

O coordenador de investigação criminal foi nomeado, em comissão de serviço, pelo período de três anos.

“O despacho será publicado brevemente no Diário da República”, adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS fonte do Ministério da Justiça, numa resposta por escrito.

O novo diretor assume assim o cargo deixado por Jorge Leitão, que deixou a Diretoria do Centro da Polícia Judiciária em abril do ano passado para exercer funções de Diretor do DIAP Regional de Coimbra, em agregação com as funções de Direção do DIAP da Comarca de Coimbra.

