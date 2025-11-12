A travessia em barco elétrico entre as duas margens do rio Mondego na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, está suspensa desde hoje, por avaria da embarcação, anunciou aquele município.

Segundo a Câmara Municipal figueirense, o serviço encontra-se suspenso por tempo indeterminado.

Em alternativa, os utilizadores do serviço poderão usar o minibus elétrico FOZBUS, pelo período da suspensão, já a partir de hoje.