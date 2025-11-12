diario as beiras
Figueira da Foz

Avaria de barco suspende travessia entre as duas margens do Mondego na Figueira da Foz

12 de novembro às 18 h32
0 comentário(s)
DR

A travessia em barco elétrico entre as duas margens do rio Mondego na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, está suspensa desde hoje, por avaria da embarcação, anunciou aquele município.

Segundo a Câmara Municipal figueirense, o serviço encontra-se suspenso por tempo indeterminado.

Em alternativa, os utilizadores do serviço poderão usar o minibus elétrico FOZBUS, pelo período da suspensão, já a partir de hoje.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de novembro

Exposição sobre Túlia Saldanha na Sala da Cidade dos Paços do Concelho de Coimbra
12 de novembro

Solar Pina Ferraz numa aldeia de Oliveira do Hospital vai ser centro de inovação
12 de novembro

Mau tempo: Mais de 220 ocorrências em Portugal continental até 16:00 de hoje - Proteção Civil
12 de novembro

Avaria de barco suspende travessia entre as duas margens do Mondego na Figueira da Foz

Figueira da Foz

Figueira da Foz
12 de novembro às 18h32

Avaria de barco suspende travessia entre as duas margens do Mondego na Figueira da Foz

0 comentário(s)
CantanhedeFigueira da Foz
12 de novembro às 10h03

Linhas divisórias entre Bom Sucesso e Tocha à espera de solução

1 comentário(s)
Figueira da Foz
11 de novembro às 11h29

Figueirense em organismo europeu

0 comentário(s)