A candidata da coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) afirmou hoje que não teria aberto troço urbano do ‘metrobus’ enquanto não estivesse pronta a ligação à Lousã e Miranda do Corvo, acusando o executivo e Governo de medida eleitoralista.

“Eu não teria aberto. Eu, no lugar do senhor presidente [da Câmara de Coimbra], jamais teria aberto um troço urbano enquanto o troço suburbano não estivesse aberto”, disse Ana Abrunhosa, que falava aos jornalistas depois de uma viagem no ‘metrobus’ (autocarros elétricos articulados em via dedicada), numa parte do traçado que abriu de forma preliminar em setembro.

