Autoridade Marítima Nacional resgata jovem na ria de Aveiro

A Autoridade Marítima Nacional, através dos elementos da Capitania do Porto e do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, resgatou esta tarde, uma jovem que se encontrava em dificuldades na ria de Aveiro.

Na sequência de um alerta recebido pelas 16H39, através do estaleiro Navalria, a informar que uma pessoa se encontrava em dificuldades na água, deslocaram-se de imediato para o local elementos da Capitania do Porto e do Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro, tripulantes da Estação Salva-vidas de Aveiro, bem como elementos dos Bombeiros Novos de Aveiro.

À chegada ao local, os elementos da Autoridade Marítima Nacional constataram que a vítima apresentava sinais de hipotermia, tendo procedido de imediato ao resgate da jovem de nacionalidade portuguesa, transportando-a para terra, onde aguardavam os elementos dos bombeiros que prestaram assistência e que, posteriormente, encaminharam para uma unidade hospitalar.