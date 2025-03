Automóveis clássicos em exposição no CoimbraShopping

O CoimbraShopping tem patente uma exposição de automóveis clássicos, promovida pelo grupo “Ingleses no Centro”. A iniciativa decorre em todo o centro comercial, estando os modelos espalhados por várias zonas do espaço até ao próximo dia 27 deste mês.

Nota enviada ao DIÁRIO AS BEIRAS explica que a mostra conta com exemplares emblemáticos “que contam histórias sobre a evolução automóvel e a paixão pelos clássicos”.

No piso 0, estarão em exposição um MG Midget de 1966, um Triumph Spitfire de 1980 e um Mini Clubman de 1972.

Já no piso 1, é possível admirar um Ford Anglia Fascinante de 1965, um MG TD de 1952 e um Mini Ima de 1976.

