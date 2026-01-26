diario as beiras
Automobilista envolvido no acidente mortal no IC2 alcoolizado

26 de janeiro de 2026 às 10 h23
DR

O condutor da viatura ligeira de passageiros que esteve envolvido num embate lateral com um motociclo, ontem à noite, no IC2, que resultou na morte de Luís Sequeira, de 53 anos, condutor do motociclo, e ainda um ferido grave, um jovem, de 17 anos, filho da vítima mortal, estaria alcoolizado e acabou detido pela PSP de Coimbra, segundo foi possível apurar.

Ao DIÁRIO AS BEIRASS, fonte do Núcleo e Imprensa e Relações Públicas da PSP de Coimbra confirmou a detenção, “remetendo mais informações para mais tarde”.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

